Beim Neukauf sind Autofahrer wahre „Benzinbrüder“

47.107 Neufahrzeuge seien im weiten Land 2024 zugelassen worden, was einem Plus von 8,1 Prozent entspricht – genauere absolute Zahlen der Automarken des Vorjahrs und die Veränderungen zu 2023 unten. Dabei blieb VW vor Skoda, BMW und Audi Marktführer. Peugeot konnte im Ranking der stärksten 15 Automarken am meisten zulegen. Zu den größten Verlierern im Spitzenfeld zählen Ford, Kia und Renault.