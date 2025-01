Endloses ÖVP-Desaster oder schon ein totes Pferd?

Endgültiges Aus nur vorübergehend?

Und es spricht einiges dafür, dass es in die Verlängerung geht. Denn anstelle eines Neubaus, der zuletzt für 250 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden war, sollen nun Bestandsadaptierungen bzw. Sanierungen treten – in welchem Ausmaß, da fehlt der Opposition erneut der Durchblick. „Das ist auch keine Lösung. Jetzt sollen Millionen privaten Investoren zugeschoben werden, um Baulücken zu stopfen. Das ist Steuergeldvernichtung pur. Wir wollen diesen für den Hochschulstandort Tirol peinlichen Weg nicht mitgehen“, ist sich die Opposition einig. Sie sieht nur „vorübergehend ein endgültiges Aus“ für den Neubau MCI Campus. „Es gibt Alternativ-Standorte wie neben dem neuen Haus der Physik in Innsbruck, wo ein Zweckbau errichtet werden könnte.“