Ein Maschinenbau-Student eröffnete die Streif-Show

Am Weg zur Mausefalle machte es „klick“

Gesagt, getan: Böck – der mittlerweile ein Maschinenbaustudium in Wien begonnen hat – nutzte die Damen-Weltcuprennen in St. Anton Anfang Jänner als Aufwärmübung bevor es gestern erstmals auf der Streif ernst wurde. „Auf der Anfahrt zur Mausefalle habe ich so richtig realisiert, was ich da mache“, schildert Kilian. „Aber nachdem ich den Sprung sauber gelandet hatte, war es ein gutes Gefühl. Groß riskiert habe ich aber nichts – es war in erster Linie eine Besichtigungsfahrt.“ Unnötiges Risiko will er auch in den nächsten Tage nicht eingehen, aber: „Ein bisschen mehr angasen, es ein wenig mehr ausreizen, möchte ich es schon noch.“