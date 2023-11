Erkrankte teils gegen Antibiotika resistent

Im Vorjahr wurden bei einigen Pneumokokken-Erkrankten in Österreich Keime gefunden, die gegen bestimmte Antibiotika resistent waren. In den USA habe die Einführung der Impfung bei Kindern die Situation verbessert, wies der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Mittwoch hin.