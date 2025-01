Bei Blinddarmentzündung ist Operation am besten

Per Zufall wurden die Kinder und Jugendlichen, bei denen der Verdacht auf eine Blinddarmentzündung ohne Durchbruch bestand, in zwei Gruppen eingeteilt: Operation oder Antibiotika. „In der wissenschaftlichen Literatur hat die Förderung eines Managements der unkomplizierten Blinddarmentzündung ohne Operation zugenommen. Wir haben untersucht, ob eine Behandlung von Kindern mit einfacher Appendizitis per Antibiotika schlechter (oder eventuell besser; Anm.) als die Entfernung des Wurmfortsatzes ist, indem wir die Versagerraten für die beiden Therapieformen verglichen haben“, schrieben Peter Shawn und seine Co-Autorinnen und -autoren in ihrer wissenschaftlichen Arbeit.