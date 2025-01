Wovor ihm noch graust und wem er die Krone wünscht

„DSDS“, „Dancing Stars“, „Dschungelcamp“: Marco Angelini war überall dabei! Inzwischen haben Familie und Arzt-Beruf Vorrang, ging es in die zweite Reihe des Show-Business. Bei der neuen Auflage von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab Freitag fiebert der gebürtige Steirer, der in Oberösterreich lebt, trotzdem mit. Der „Krone“ erklärt er, warum der Busch-Irrsinn fasziniert, was blanker Horror blieb, wie Teilnehmer „gestrickt“ sein müssen und wer siegen soll.