Hunderte Säcke: Müllsünder überführt sich selbst

Rechnung führte zu Müllsünder

Und dabei stießen die Mitarbeiter auf ein brisantes Detail. „Im Müllsack haben wir eine Rechnung mit Namen gefunden. Diesen haben wir dann sofort an die Polizei weitergeleitet“, so Mentil weiter. „Es handelt sich um einen Arnoldsteiner.“ Fragwürdig sei für die Umweltberaterin, warum die Säcke ausgerechnet in Spittal entsorgt worden sind. „Das ist jetzt aber Sache der Polizei.“