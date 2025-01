Kurios: Hunderte Müllsäcke voller Lebensmittel

Zweiter Vorfall in wenigen Wochen

Nun ereignete sich auch in Dellach ein ähnlicher Vorfall: „Bislang unbekannte Täter haben entlang der Gemeindestraße in Dellach von der Millstätter Bundesstraße B98 in Richtung der dortigen sogenannten ‚Bruggersiedlung‘ auf einer Länge von etwa 200 Metern mindestens 50 bis 70 mit Lebensmitteln gefüllte Müllsäcke über die Leitschiene in das steil abfallende Waldstück geworfen“, berichtet die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen der illegalen Entsorgung.