Böses Blut um die Kosten für Blutspende-Aktionen

„Das belastet uns sehr. Woher sollen wir das Geld nehmen? Aus Spenden?“ Beim Roten Kreuz in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling ist die Enttäuschung groß. Denn um die dringend notwendigen Blutspende-Aktionen heuer durchführen zu können, müssen die Retter nun selbst tief in die Tasche greifen.