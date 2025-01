Trump beschwört neue Ära und tanzt: „Y.M.C.A.“

„Wenn morgen Abend die Sonne untergeht, wird die Invasion an unseren Grenzen zum Stillstand gekommen sein“, führte er aus. „Alle illegalen Grenzverletzer werden in der einen oder anderen Form auf dem Weg zurück nach Hause sein.“ Wie schon während seines Wahlkampfs stellte er irregulär im Land lebende Migranten pauschal als Kriminelle hin. Zwar ist in manchen Gegenden der USA eine Zunahme von Verbrechen zu verzeichnen, Experten führen dies jedoch auf komplexe gesellschaftspolitische Ursachen zurück. Es gibt keine Belege für eine Kriminalitätswelle, die von Migranten verursacht wurde, noch dafür, dass diese Gruppe häufiger Straftaten begeht als Einheimische.