Schwarz: „Das habe ich auf der Couch vermisst“

Sechs Läufer im zweiten Slalom-Durchgang dabei - zumindest einen „Sieg„ nahmen Österreichs Herren gestern vom Lauberhorn mit nach Hause. Ansonsten geht das Warten auf den ersten Saisonerfolg und auch das Warten auf das erste Slalompodest des Winters weiter. Die nächsten Gelegenheiten bieten sich daheim: Kitzbühel und Schladming stehen auf dem Kalender! Da leuchten auch die Augen von Manuel Feller, der nach zwei Ausfällen (Madonna, Adelboden) als Achter in Wengen immerhin wieder anschrieb. „Die Ziele, die ich mir in diesem Winter gesetzt habe, kann ich in den kommenden Wochen erreichen. Jetzt zählt’s“, sagt der Tiroler, der auf dem Ganslernhang in Kitz und dann bei der Heim-WM in Saalbach zuschlagen möchte. Der letzte Zacken, um wieder in typischer Feller-Manier zu attackieren und das auch ins Ziel zu bringen, fehlt eben noch. „Aber alle in meinem Umfeld sind extrem bemüht. Es liegt definitiv an mir, das jetzt auch umzusetzen!“