Präsident, Trainer – alle weg! DSV Leoben zerfällt

Was passiert mit dem DSV Leoben? Der erst jetzt bekannt gewordene Abgang von Trainer Carsten Jancker reiht sich in die mittlerweile vielen bekannten Spielerabgänge beim Regionalligisten. Die Mission scheint unmöglich zu schaffen. Keiner redet mehr von der anfangs zitierten Mission 2028 – das Jahr, in dem man wieder Bundesliga spielen wollte.