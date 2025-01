Insolvenz? Steirischem Kultklub droht Abstieg

In dieser Woche verkündete der DSV Leoben, dass man einen neuen Sponsor für den gesamten Nachwuchs bis hin zur Kampfmannschaft II aufgetrieben hat. So weit, so gut. Um die Profi-GmbH, in die die Kampfmannschaft I ausgegliedert wurde, soll es dem Vernehmen nach allerdings ganz und gar nicht gut stehen.