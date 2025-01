Präsident entmachtet: Anhänger stürmten Gericht

Zehntausende Unterstützer Yoons hatten sich vor dem Bezirksgericht in Seoul versammelt. Im Morgengrauen zerstörten einige von ihnen dann Fenster und Türen und drangen in das Gerichtsgebäude ein. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, wie Hunderte Polizisten in das Gebäude kamen und Dutzende Demonstrierende festnahmen. Die Polizei prangerte einen „nicht tolerierbaren illegalen und gewalttätigen Vorfall“ an.