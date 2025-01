Rapid: „Start in eine neue Zeitrechnung“

Noch nicht in der Dimension von Salzburg oder Sturm (33 Millionen Transferplus in letzten drei Jahren), aber Rapid kann größere Klubs ausbooten. Denn Rennes und Gladbach waren auch an Amane dran.Zehe ist kein Beinbruch „Das ist für uns ein Start in eine neue Zeitrechnung“, jubelt Katzer. Bis zu 2,5 Millionen Euro könnte Rapid für den Ivorer in Raten zahlen müssen. Dass der 21-Jährige nach seiner Zehen-OP noch nicht ganz fit ist, ist kein Beinbruch. Amane gilt als „vorausschauende Investition“ – jetzt kann sich das Rapid leisten.