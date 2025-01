Rapids Neuzugang sorgt für einen Rekord

Der 1,76 Meter große Amane kickte zuletzt drei Jahre für den schwedischen Erstligisten Häcken, kam in 97 Einsätzen auf sieben Treffer und zehn Assists. In Hütteldorf signierte er bis Sommer 2029, wird die Nummer 29 tragen: „Ich freue mich, dass der Transfer schon jetzt geklappt hat.“ Der Neuzugang reist am Sonntag mit ins Trainingslager nach Benidorm, wo sich der Tabellen-Dritte bis 26. Jänner auf das Frühjahr vorbereitet. Ohne Dennis Kaygin: Der 20-Jährige wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zum Tabellen-Zehnten der holländischen Eredivisie, Willem II.