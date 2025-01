Perfekt: Rapid präsentiert ersten Winter-Neuzugang

Verletzung an der Zehe

Die Verpflichtung von Amane sei „ein Vorgriff auf die kommende Saison“. „Momentan laboriert Romeo, wie wir wussten, an einer Verletzung an der Zehe, die bereits mittels einer Arthroskopie behandelt wurde. Wir werden ihm – ähnlich wie vor einem Jahr Isak Jansson – viel Zeit geben, dass er wieder hundertprozentig matchfit wird, und freuen uns, dass sich Romeo und sein Management trotz diverser Angebote aus größeren Ligen, aus denen es reges Interesse gab, für uns entschieden hat“, so Katzer.