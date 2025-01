Vinc‘ erste Frage nach Sturz: „War ich schnell?“

Nichts zu lachen

Ausnahmezustand also an einem Tag der Rekorde, an dem wir Österreicher aber leider überhaupt nichts zu lachen hatten. Als Vincent Kriechmayr im Ziel-S schwer zu Sturz kam und im Sicherheitsnetz landete, hingen die größten rot-weiß-roten Speed-Hoffnungen für das kommende Kitzbühel-Wochenende und die Heim-WM in Saalbach in den Seilen. Ausgerechnet Vinc, der stets so bombenfest auf dem Ski steht, den Tanz auf der Risiko-Rasierklinge wie kaum ein anderer beherrscht, deshalb bisher von schweren Stürzen und Verletzungen verschont geblieben ist. Und der am Vortag als Super-G-Zweiter bewiesen hatte, dass er genau rechtzeitig wieder voll in Schwung war.