In diesem Schloss wuchs Prinzessin Diana auf

Althorp House liegt in der Grafschaft Northhamptonshire, es ist eines der bedeutendsten Schlösser Großbritanniens und beherbergt eine außergewöhnliche Kunstsammlung. Geboren wurde Diana allerdings nicht hier, sondern in Park House in Norfolk, ein Herrenhaus auf dem Gelände von Schloss Sandringham, dem Privatbesitz der englischen Royals. Dianas Vater hatte sich um die Zeit von Dianas Geburt bei Sandringham eingemietet. Seit jeher hatte es enge, oft sogar freundschaftliche Verbindungen zwischen dem Königshaus und dem Haus Spencer gegeben. Königin Elisabeth II. etwa schätzte Dianas Vater Edward John (1924-1992), 8. Earl of Spencer.