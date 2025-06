Warum gerade 1918 alle Kaiser ihren Thron verloren

Das völlig unterschiedliche Ende der drei europäischen Kaiser

Völlig unterschiedlich vollzog sich der finale Abgang der drei Kaiser: Russlands letzter Zar, Nikolaus II., wurde am 17. Juli 1918 in Jekaterinburg von den Bolschewiki ermordet. Österreichs letzter Kaiser, Karl, verzichtete am 11. November 1918 auf „jeden Anteil an den Staatsgeschäften“ und zog sich auf das Jagdschloss Eckartsau zurück, weigerte sich jedoch, formal abzudanken – weshalb ihn die erste gewählte Regierung der Republik Deutschösterreich des Landes verwies und sein Privatvermögen einzog. Er verstarb am 1. April 1922 im Exil auf der Atlantikinsel Madeira an den Folgen einer Lungenentzündung.