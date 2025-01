„Bin froh, wenn wir 18. Mandat halten“

Stimmrecht nützen

Die Freude an seiner Arbeit will sich Doskozil nicht nehmen lassen. Stichwort Gesundheit und Pflege: „Schön, wenn große Aufgaben machbar und finanzierbar sind.“ Seinen eingeschlagenen Weg will Doskozil fortsetzen. Er ruft die Bevölkerung auf, ihr Stimmrecht zu nutzen. „Wer gewählt wird, ist Vertrauenssache.“