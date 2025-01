Brisantes Duell: „Bitte bei der Wahrheit bleiben“

Kritik an Schulden

Der FPÖ-Spitzenkandidat schoss sich als Antwort prompt auf die „Schulden- und Einkaufspolitik der SPÖ“ ein. Die Landesholding mit vielen Beteiligungen will Hofer nicht länger durchgehen lassen. „Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Das muss sich schon jetzt ändern“, betonte der Freiheitliche. Recht gab ihm ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz. Er bezeichnet die Holding als „aufgebläht“. „Warum wurden 200.000 Sektflaschen von einem maroden Unternehmen gekauft? Warum wurde eine Firma für Hochzeitsplaner unterstützt? In dieser Wirtschaftspolitik gibt es keine Kriterien“, prangerte Sagartz an. Kritik an zu hohen Ausgaben wurde ebenso beim Thema „Pflege“ laut.