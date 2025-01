ÖVP zuversichtlich: „Viele werden überrascht sein“

In den letzten Stunden bis zum Öffnen der Wahllokale noch einmal alles geben, will die ÖVP. Beim Wahlkampffinale mit vielen Mitstreitern vor dem Landhaus in Eisenstadt zeigte sich Spitzenkandidat Christian Sagartz zuversichtlich, dass die Volkspartei beim Urnengang gut abschneiden wird: „Am Sonntag werden viele überrascht sein, die glauben, dass der Gegenwind uns in die andere Richtung treibt.“