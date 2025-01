Kevin Costner: Ein Leben in der Achterbahn

Zweimal live in Österreich

Privat ging es zuweilen ähnlich turbulent zu wie beruflich. 2023 ließ er sich samt harter Wohnrechts- und Unterhaltsstreitigkeiten von seiner zweiten Ehefrau Christine Baumgartner scheiden. Auf ein möglichst intaktes Familienleben legt der siebenfache Vater aber trotzdem großen Wert. Die Liebe zur Musik führte in zweimal nach Österreich. Mit seiner Country-Band Modern West trat er 2010 in der Wiener Stadthalle und 2013 bei der Ski-WM in Schladming auf.