„Rage Bait“: Klicks durch Kontroversen

Rage Bait, zu Deutsch „Wut-Köder“, bezeichnet eine online weitverbreitete Taktik, die an Verschlagenheit kaum zu überbieten ist: Sie macht es sich zunutze, dass Empörung und Wut sich sehr gut dafür eignen, Aufmerksamkeit zu generieren. In den sozialen Medien kommt diese einer Währung gleich, wodurch man sich in letzter Konsequenz an den negativen Emotionen anderer bereichert. Lesen Sie nachstehend, was genau es damit auf sich hat und wie Sie verhindern können, diesen Köder zu schlucken.