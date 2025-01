Konkurrenzkampf wird beim GAK ordentlich angeheizt

102 Spiele hat Jakob Meierhofer für den GAK bisher absolviert, 38 Mal davon hielt er seinen Kasten sauber. Mit 13 zu-null-Partien in 27 Runden hatte der 27-Jährige in der Vorsaison einen großen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga. Mit diesen Leistungen wurde der Grazer in der Zweiten Liga auch zum Tormann der Saison gewählt.