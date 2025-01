Rekordweltmeister will für Österreich zu Olympia

Drogen, Verkehrsunfälle, Gefängnis

Zuletzt arbeitete Northug als TV-Experte, im Dezember sprach der zweimalige Olympiasieger von 2010 erstmals über seine Pläne mit Österreich. „Der Verband ist begeistert“, sagte Northug, der nach seinem Karriereende vor sechs Jahren sportlich aktiv geblieben war. Auch ein Wechsel nach Liechtenstein stand bereits im Raum, sei aber mittlerweile keine Option mehr. Die Anfrage müsse nun vom ÖSV bestätigt werden, ehe die nächsten Schritte erfolgen können, betonte Northug. „In einem Monat wird mehr Klarheit herrschen.“ Seine letzten Goldmedaillen holte Northug bei der WM 2015 in Falun. In Schweden finden 2027 erneut Weltmeisterschaften statt, auch dort peilt Northug im Idealfall einen Start für Österreich an.