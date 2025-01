Sensation! Vermeulen bei Tour de Ski Gesamtzweiter

Den Tagessieg holte Simen Hegstad Krüger (NOR) 7,8 Sekunden vor Vermeulen. „Zweiter in der Tour de Ski ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht“, kommentierte Vermeulen glücklich. „Da am Podium mit den besten Langläufern auf der Welt zu stehen, es ist unbeschreiblich. Ich habe ein bisserl damit geliebäugelt, aber ich habe nicht wirklich damit gerechnet“, gestand er.