Lob und Tadel für schwarz-blauen Kuschelkurs

Auch Lob gab es für die freundschaftliche Annäherung der Salzburger Politikerinnen. „Man kann zu beiden stehen wie man will, es ist okay, wenn beide höflich miteinander sprechen“, schloss eine Internet-Userin. Die FPÖ-Chefin kritisierte in ihrem eigenen Posting und in Kommentaren indes die Berichterstattung der Medien. Dabei sprach Svazek in Flachau freiwillig in die Mikrofone und lächelte in die Kameras. Christian Pewny tat dies ebenso. Der Soziallandesrat antwortete auf die Frage eines Fernsehreporters, ob Edtstadler und Svazek noch zusammenfinden, schmunzelnd und dennoch nur vorsichtig optimistisch. „Das sind Frauen. Da kann man nie sagen, wie es weitergeht...“