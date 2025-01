Ex-Skistar: „ÖVP und FPÖ sollen zusammenhalten“

Den praktiziert die Ski-Lady übrigens mit Vorbildwirkung: Trotz des Scheiterns ihres Team-Partners Josh in der Hermann Maier Star Challenge am Montag hält Meissnitzer fest zu dem Sänger. „Es geht ums Mitmachen und Spaß an der Sache Haben. Ich hätte mir dafür keinen bessern Team-Kollegen vorstellen können.“ Trotzdem wird nach vorne geblickt. Jetzt ist Meissnitzer in eifriger Mission schon wieder im nächsten Ski-Ort: Als Markenbotschafterin rührt sie fleißig die Werbetrommel für die nahende Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm.