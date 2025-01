Trotz Sparprogramm wird für Jüngsten investiert

Zell am See

Die Finanzlage zwingt zum Sparen: Sanierung statt Neubau der Mittelschule ist die Folge. Das wird heuer 2,5 Millionen Euro kosten, erklärt Stadtchef Andreas Wimmreuter (SPÖ). 4,2 Millionen fließen in Kanal, Wasser und Straßen.