Am Willen scheitert es hier sicher nicht: „Ich wohne in Österreich, ich muss Deutsch lernen. Und dann möchte ich eine Ausbildung zur Köchin machen“, erzählt Halima. Die 24-Jährige kommt aus Afghanistan und lebt seit knapp drei Jahren in Linz. Als eine von zehn Frauen nimmt sie im Stadtteil Auwiesen derzeit am freiwilligen Sprachkurs „Mama lernt Deutsch“ teil.