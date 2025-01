Ebster auf drittletzter Dakar-Etappe auf Rang drei

Bei den Autos übernahm der Südafrikaner Henk Lategan wieder die Gesamtführung. Der Toyota-Fahrer luchste dem Saudi Yazeed Al-Rajhi den am Dienstag verlorenen ersten Platz ab. Beim Sieg des Spaniers Nani Roma (Ford) taktierte Lategan erfolgreich. Er beendete die Etappe als 24. mit über neun Minuten Vorsprung auf seinen Konkurrenten und Markenkollegen und vermied, am Donnerstag als einer der Ersten in die Etappe zu müssen. Lategan hat derzeit 2:27 Minuten Vorsprung auf Al-Rajhi.