Gastro: Wenig offene Stellen und doch Personalnot

Alles andere als einfach sieht auch Gastronomin Leyla Dag die Situation, die ihr Lokal in Vogau betreibt und demnächst ein weiteres im Leibnitzer Kindermann-Zentrum eröffnet. Da gibt es allerdings noch einiges zu tun, vor allem die Personalsuche bereitet ihr Kopfzerbrechen: „Ich suche alles – angefangen beim Koch, Kellner, Frühstücksdamen, Barkeeper bis hin zur Reinigungskraft.“ Das Problem sieht sie bei zu hohen Förderungen des AMS und auch verursacht durch die Corona-Pandemie: „Viele können mit Menschen nicht mehr umgehen, haben die Nerven einfach nicht mehr.“ Für Leyla Dag eine traurige Entwicklung. Denn: „Ich habe ein super Team, auch in meinem neuen Lokal wird das so sein. Im Kindermann-Zentrum sind so viele Personen unterwegs, alleine das Trinkgeld wird sehr lukrativ ausfallen. Im Gegenzug sollen meine Gäste hochwertigst bedient werden. Service am Menschen ist eine Bereicherung, meine Mitarbeiter sollen das leben.“