Berührende Lovestory mit Filmstar Florence Pugh

Chronologisch will Regisseur John Crowley („Brooklyn“) diesem Drama, das an Arthur Hillers herzzermörsernden Film „Love Story“ (1970) gemahnt, nicht beikommen, und so lässt er uns an vielen schönen, verrückten Momenten im Zusammenleben dieses Paares teilhaben, bevor klar wird: Das Leben ist immer ein nicht absehbares Abenteuer – und es ist unglaublich kostbar.