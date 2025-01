Schwedens Regierung will Einbürgerungen erschweren

Österreich: SPÖ Wien will Erleichterungen, ÖVP dagegen

In Österreich will die Wiener SPÖ den Zugang zur Staatsbürgerschaft bekanntlich erleichtern. Was die Wartefrist anlangt, kann sich der Bürgermeister eine Verkürzung auf fünf Jahre vorstellen. Dies wird von der ÖVP bislang vehement bekämpft. „Mit uns wird es keine Masseneinbürgerungen geben. Die Staatsbürgerschaft steht am Ende und nicht am Beginn eines gelungenen Integrationsprozesses und daher sind Erleichterungen bei der Vergabe der Staatsbürgerschaft klar abzulehnen“, betonte Christian Stocker im November 2022.