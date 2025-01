Lussnig schlug auf der Reiteralm gleich doppelt zu

Am Donnerstag und Freitag gastiert die Skicross-Weltelite auf der steirischen Reiteralm. Aufgrund der für Mittwoch eher durchwachsenen Wetterprognose gab es am Dienstag eine Doppel-Quali für beide Bewerbe. Bei der konnte sich der 23-jährige Vorarlberger Nicolas Lussnig sehr positiv in Szene setzen.