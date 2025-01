Modisches Comeback mit den Söhnen Mannheims

2012 startete die gebürtige Kärntnerin die Eventreihe, die im Nobelhotel Le Meridien, am Wörthersee, der Albertina, dem Riesenrad und sogar der Wiener Staatsoper gastierte. Zahlreiche Stars ließen sich blicken, eines der Highlights war etwa der Besuch von 80er-Jahre-Legende Boy George. Der Erfolg gab ihr Recht und bescherte Klein im vergangenen Jahr sogar einen internationalen Deal. Sie verkaufte ihren Fashion Check-In an ihre Partneragentur für Deutschland. Umso mehr freut sie sich jetzt auf das Comeback am 7. März in Wien. Und das wird nicht nur fulminant, sondern auch eine Reise zurück an die Wurzeln.