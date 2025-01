„Cindy aus Marzahn“ sagt den Kilos den Kampf an

Einige Tage später macht sie die Übung erneut, diesmal aber andersherum. Ihren Trainer belustigt das, doch Ilka hat dafür eine simple Erklärung. „Damit keiner denkt, dass ich alte Videos auf Instagram stelle. Die Übung wird so nie gemacht, aber wir machen es einfach so für euch. Viel Spaß beim Training“, erklärt sie außer Atem in dem Video aus dem Gym.