Nach Adelboden-Crash: Keine TV-Drohnen in Wengen?

Der Absturz einer TV-Drohne während des Herren-Riesentorlaufs in Adelboden könnte kurzfristig Konsequenzen nach sich ziehen: Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) überlegt nach dem erschreckenden Zwischenfall vom Sonntag, am kommenden Lauberhorn-Wochenende in Wengen auf den Einsatz der zuletzt immer öfter eingesetzten Fluggeräte zu verzichten!