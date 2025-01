Baby fast totgeschüttelt: Hilfsangebot „umfassend“

In den vergangenen Monaten kam es wiederholt zu Fällen, in denen Mütter Gewalt gegenüber ihren Kindern anwendeten, was tragischerweise mit dem Tod der Kinder endete. Bei diesen Fällen deuteten Anzeichen auf eine mögliche psychische Erkrankung oder Überforderung der Mütter hin. Die MA 11 sieht in solchen Situationen ihren klaren Auftrag und verweist auf das umfassende Unterstützungsangebot, das allen Wienerinnen und Wienern zur Verfügung stehe. Laut Pöschmann fällt es betroffenen Personen manchmal schwer, selbst Hilfe zu suchen. In solchen Fällen seien sie auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen.