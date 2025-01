Baby erlitt Schütteltrauma: Neue Details bekannt

Geschwister in Krisenzentrum

Die für Kinder- und Jugendhilfe zuständige Magistratsabteilung 11 (MA 11) übernahm in der Zwischenzeit die Obhut über die drei weiteren Kinder des Paares. Sie wurden in ein Krisenzentrum gebracht, eines der Kinder, die sich im Kleinkinderalter befinden, kam in einer Krisenpflegefamilie unter, sagte MA-11-Sprecherin Ingrid Pöschmann. Da keine Angehörigen ausfindig gemacht werden konnten, befinden sich die drei nach wie vor bei der Behörde. Den Kindern gehe es den Umständen entsprechend, so Pöschmann. Der Fall habe „betroffen gemacht“, sagte die Sprecherin, die auch die Zusammenarbeit mit der Polizei lobte.