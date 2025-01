Rang fünf für Single-Mixed-Duo Hauser/Eder

Lisa Hauser und Simon Eder haben beim Biathlon-Weltcup in Oberhof den fünften Platz in der Single-Mixed-Staffel erreicht. Das ÖSV-Duo kam am Sonntag nach acht Fehlschüssen in der nicht-olympischen Disziplin mit einem Rückstand von 52,1 Sek. hinter Überraschungssieger Finnland ins Ziel.