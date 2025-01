Ski-Sensation: „Ich kann es nicht glauben!“

Die Schweizerin Blanc hatte bereits im Training mit Platz vier aufgezeigt. Dass es die junge Ski-Dame einen Monat nach ihrem Debüt in St. Moritz in ihrer ersten Weltcup-Abfahrt gleich aufs Podest schaffte, überraschte dennoch. „Das ist das schönste Geschenk überhaupt. Es ist der beste Tag in meinem Leben“, wird sie vom „Blick“ zitiert. Vor fast genau einem Jahr hatte Blanc Junioren-Silber in der Abfahrt hinter der Vorarlbergerin Victoria Olivier gewonnen.