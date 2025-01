Abfahrt der Damen in St. Anton – ab 11.15 Uhr LIVE

Auf der einen Seite die Berge und Skipisten, auf der anderen ihre steirische Heimat und die geliebten Pferde – für Skirennläuferin Cornelia Hütter ist „der Kontrast so wichtig“, nirgendwo sonst als daheim tankt sie so „viel Energie“. Die braucht die Führende im Abfahrtsweltcup und Dritte der Super-G-Wertung, denn mit den Rennen in St. Anton, Cortina d‘Ampezzo und Garmisch-Partenkirchen warten vor der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm noch drei knackige Speedwochenenden. Die Kalenderplanung und – nach der Absage eines Super-G in St. Moritz – auch das Wetter wollen es so, dass die Skirennläuferinnen auf den langen Latten in diesem Winter erst eine Abfahrt und einen Super-G in den Beinen haben. Und geschrieben ist auch bereits das erste Jänner-Drittel.