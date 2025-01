Super-G der Damen in St. Anton – ab 11.15 Uhr LIVE

Gut-Behrami und Goggia voran

Österreichs Frauen gingen am Samstag in der Abfahrt podestlos aus, und auch vor zwei Jahren stand in den beiden Super-G am Arlberg keine aus der Gastgeber-Nation auf dem Stockerl. Es siegten die Schweizerin Lara Gut-Behrami und die Italienerin Federica Brignone. Letztere entschied am Samstag die Abfahrt auf der „Karl Schranz“-Strecke für sich und zeigte erneut, wie sehr sie die Piste und Bedingungen im Griff hat. In beiden bisherigen Saison-Super-G war sie Fünfte. Gut-Behrami führt mit zwei zweiten Plätzen ex aequo mit Goggia die Disziplinwertung vor Hütter an.