Mordversuch an Frau: Polizei hat Haus umstellt

Laut ersten Informationen der „Krone“ soll es zwischen einem Ehepaar in Oberösterreich am Samstagvormittag einen Streit gegeben haben. Der 72-Jährige soll seine Gattin (62) bedroht und gesagt haben, er werde sie erschießen. Und dann soll der Senior tatsächlich seine Frau mit einer Langwaffe, also einem Gewehr, angeschossen und getroffen haben.