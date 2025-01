Kibbuz-Familie wurde von eigenen Soldaten getötet

In der Zwischenzeit hatten Hamas-Kämpfer demnach seine Mutter Dikla Arava entführt und in einem Fahrzeug in Richtung Gazastreifen mitgenommen. Während der Fahrt sei das Fahrzeug von hinten beschossen worden, was „möglicherweise“ zu ihrem Tod geführt habe, hieß es in der Armee-Erklärung weiter. In beiden Fällen sei es jedoch nicht möglich, die Todesursache mit absoluter Gewissheit festzustellen, erklärte die Armee weiter.