Taucher nach TV-Doku von Weißem Hai zerfleischt

Das Unglück ereignete sich im Südpazifik vor Neuseeland, nahe der Chathaminseln. Wie die „Bild“ am Freitag online berichtete, hatte Kahukore-Dixon im Herbst als Abalone-Taucher begonnen. Abalone, oder See- beziehungsweise Meerohren genannt, sind eine Gattung großer Schnecken und kommen in fast allen Meeren vor. Ihre Form gleicht einer Ohrmuschel, die Innenseite besitzt viel Perlmutt.