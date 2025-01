Risse in den Säulen

Das ist schon lange nicht mehr so. Das Wort der Landeshauptleute hat geringes Gewicht in Wien. Außer jemand verfügt über ganz besondere Beziehungen wie Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu dem bis gestern im Amt befindlichen Bundeskanzler Karl Nehammer. Das ist jetzt auch vorbei. Was ein Peter Kaiser aus Klagenfurt oder ein Anton Mattle aus Innsbruck und deren Kollegen zu sagen haben, löst selten mehr als ein Achselzucken aus.